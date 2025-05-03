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В Москве за первые два дня мая выпало рекордное количество осадков

Синоптик Позднякова: в Москве в начале мая выпало до 70% месячной нормы осадков
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

За первые два дня мая в Москве выпало 60%-70% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Такого не случались в Москве никогда. На ВДНХ сумма осадков за двое суток оставила 43 мм, или 69% от нормы. Ранее самыми дождливыми были 1 и 2 мая в 1962 году, с суммой осадков 24,2 мм. А в нынешнем году дождь сменился снегом», — написала синоптик.

Позднякова добавила, что также рекордным стало количество выпавшего снега к утру 2 мая. По данным метеостанции ВДНХ, в этот день высота снежного покрова составила семь сантиметров. При этом снег в некоторых районах держался до конца суток, отметила специалист.

Накануне Москву и Подмосковье в ночь на 2 мая накрыл снегопад. Снег привел к отключениям электричества: без света остались 26 тысяч абонентов. Больше всего пострадали округа на севере и северо-западе Подмосковья. Гидрометцентр ввел в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Как в столицу в мае вернулась зима — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказал, когда температура воздуха в Москве вернется в норму.

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