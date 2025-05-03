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МИД заявило о репрессиях в адрес российских журналистов за границей

Захарова назвала ситуацию с безопасностью российских журналистов критической
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы российских журналистов за границей остается критической, они подвергаются репрессиям и притеснениям, несмотря на громкие призывы и «правильные» заявления международных правозащитных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати, сообщается на сайте ведомства.

По словам дипломата, в последние годы Всемирный день свободы печати становится все более формально отмечаемой датой, идеалы и принципы которой все меньше соответствуют реальному положению дел в мировом медиапространстве.

Захарова отметила, что предлогом «борьбы с дезинформацией» СМИ и журналисты из России становятся объектом репрессий и притеснений, поскольку странами Запада была объявлена полноформатная война правде и свободе слова. «Оружием» этой «войны», по мнению Захаровой, являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда.

Ранее Захарова опубликовала свое интервью с защищающим Зеленского журналистом.

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