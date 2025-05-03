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Женщина набросилась на ребенка и сдавила руки у него на шее в Подмосковье

В Подмосковье женщина напала на ребенка в подъезде
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Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье женщина напала на мальчика в подъезде и сдавила ему руки на шее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из подъездов дома на улице Курыжова в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что ее сыну были нанесены телесные повреждения.

Предварительно, неизвестная женщина схватила мальчика 2017 года рождения в подъезде и сдавила руки у него на шее. Ребенку удалось вырваться и убежать. Информации о мотивах поведения нападавшей не поступало.

В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения, однако точный характер и степень тяжести травм не уточняются. В данный момент полицейские устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге школьница проломила голову, зацепившись волосами за качели.

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