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Володин опубликовал опрос про оптимальное количество SIM-карт на человека

Володин попросил проголосовать за предельное количество SIM-карт в одни руки
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Depositphotos

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале опубликовал опрос, в котором попросил россиян ответить, какое максимальное количество оформленных SIM-карт на одни руки они считают приемлемым.

«Многие высказываются, что 20 абонентских номеров для одного человека — это много», — пояснил он.

Володин предложил выбрать среди четырех вариантов: от 15 до 20 штук, от 10 до 15, от 5 до 10 и до пяти штук. На момент 9:20 мск в опросе уже приняли участие более 8 тыс. человек. Большинство респондентов (65%) проголосовали за вариант «до 5 штук».

А с 1 апреля на портале «Госуслуги» запустили сервис, с помощью которого граждане могут проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Сервис поможет выявить неучтенные карты, которые могут использоваться мошенниками.

Также с апреля в силу вступили законы, по которым россияне не смогут оформлять на себя больше 20 SIM-карт — операторы будут проверять число активных карт перед активацией новой. Меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

В феврале в Государственную думу внесли законопроект, который предлагается ввести запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий.

Ранее за первые шесть дней апреля в России заблокировали почти 16 млн SIM-карт.

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