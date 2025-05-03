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В Новороссийске возобновили работу транспорта после атаки дронов ВСУ

Общественный транспорт в Новороссийске возобновил работу после атаки БПЛА
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Работу общественного транспорта возобновили в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

Движение автобусов и иных видов общественного транспорта в Новороссийске было приостановлено в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Работа общественного транспорта <...> возобновлена», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:29 мск.

Новороссийск подвергся атаке со стороны украинских войск ночью 3 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по городу с помощью БПЛА и морских дронов.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате пострадали не менее четырех человек. Двоих взрослых и двоих детей доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

Также в населенном пункте были зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах и на территории зернового терминала КСК. Здесь упали обломки сбитого дрона, из-за чего на предприятии начался пожар. К текущему моменту сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. Никто из работников зернового терминала не пострадал.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число дронов ВСУ, сбитых в регионах страны в ночь на 3 мая.

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