В американских церквях стали поддерживать нелегальных мигрантов на фоне гонений Трампа

Лютеранские церкви в США стали помогать нелегальным мигрантам, преимущественно из стран Латинской Америки, снять стресс из-за гонений с помощью иглоукалывания, баночной терапии и других подобных практик. Об этом пишет Associated Press.

В некоторых церквях в штате Миннесота считают, что такие методы помогут этим людям справиться со стрессом и негативным влиянием гонений со стороны администрации президента США Дональда Трампа, что соответствует общему тренду на большее влияние к психическому здоровью прихожан в церквях.

Один из прихожан церкви, страдающий радикулитом кровельщик из Эквадора, ежемесячно посещает сеансы иглоукалывания возле алтаря уже почти полгода. Их влияние на свое тело он сравнил с влиянием Святого духа на душу.

Шезлонги для массажа в церквях устанавливают рядом с алтарями. При этом повсеместно применяются считающиеся эзотерическими практики рейки — передача «духовной энергии ци» путем прикосновений к энергетическим точкам.

До этого сообщалось, что Трамп готов отозвать выделение $3,5 млрд на переселение мигрантов.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.