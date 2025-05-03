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Судья ООН отправится в тюрьму за принуждение к рабскому труду

The Guardian: судья ООН получила 6 лет колонии за принуждение к рабскому труду
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Алексей Филиппов/РИА Новости

50-летняя Лидия Мугамбе, являющаяся судьей Организации Объединенных Наций (ООН), отправится в тюрьму по обвинению в принуждении к рабскому труду. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Мугамбе приговорили к шести годам и четырем месяцам тюрьмы за то, что она обманным путем принуждала молодую женщину из Уганды к рабскому труду в Великобритании.

«Мугамбе ... лишила женщину постоянной работы и заставила ее работать своей горничной и ухаживать за детьми», — пишут авторы публикации.

Судья, вынесший приговор Мугамбе в Оксфордском королевском суде, назвал дело «очень печальным», перечислив достижения обвиняемой, в том числе по защите прав человека.

«Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца», — говорится в распространенном заявлении судьи.

До этого житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке.

Ранее банда из Новокузнецка годами держала людей в рабстве.

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