Уолтц мог выбрать несколько должностей перед назначением постпредом при ООН

Уолтцу предлагали несколько постов перед назначением постпредом при ООН

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц получил несколько предложений о назначении на различные дипломатические должности, прежде чем принять предложение занять пост постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, Уолтц обсуждал возможные варианты с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, включая посольство в Саудовской Аравии. В итоге он остановил свой выбор на должности при ООН.

Ожидается, что 2 мая станет последним днем работы Уолтца в Совете национальной безопасности. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначен госсекретарь Марко Рубио, уже начавший процедуру передачи полномочий.

До этого сообщалось, то заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер является основным кандидатом на пост помощника президента США по национальной безопасности.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal.

Ранее стали известны детали отставки Уолтца с поста советника Трампа.