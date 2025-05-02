Трамп намерен сократить финансирование агентства кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп предложил сократить бюджет агентства кибербезопасности страны на $491 миллион. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно данным агентства, более миллиарда долларов Белый дом предлагает забрать у правоохранительных структур: ФБР и агентства по борьбе с наркотиками.

Также администрация американского президента предложила сократить нескольких ведомств, в том числе Госдепа и USAID. Отмечается, что Госдепу и USAID предлагается выплачивать на $2,5 млрд меньше. Еще на $4 млрд предлагается сократить бюджет американского минобразования.

Кроме того, Трамп в проекте бюджета на 2026 год решил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев.

До этого американский лидер заявил о планах урезать бюджет в размере $315 миллионов на программы, которые, по его мнению, оказывают давление на журналистов и распространяют пропаганду.

Ранее Трамп предложил остановить взносы США в миротворческие миссии ООН.