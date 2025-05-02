Трамп хочет сократить траты на пропаганду

Президент США Дональд Трамп планирует урезать бюджет в размере $315 миллионов на программы, которые, по его мнению, оказывают давление на журналистов и распространяют пропаганду. Об этом пишет РИА Новости.

При этом администрация президента Трампа намерена запросить у Конгресса рекордную сумму в $1,01 триллиона на нужды национальной безопасности в 2025 финансовом году. Эти средства планируется направить на ряд приоритетных направлений, включая развитие системы противоракетной обороны Golden Dome, модернизацию военно-морского флота и инфраструктуры атомной энергетики, а также на повышение заработной платы военнослужащих на 3,8%.

До этого сообщалось, что в рамках бюджета на 2026 год президент США Дональд Трамп планирует выделить более $8 миллиардов на программы NASA, связанные с исследованиями Луны и Марса. В документе подчеркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.

Ранее США решили приостановить взносы в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН.