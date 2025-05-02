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В Сьерра-Леоне случился всплеск заболеваемости оспой обезьян

В Сьерра-Леоне зафиксировали 1140 случаев заражения оспой обезьян с начала года
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Reuters

В Сьерра-Леоне зарегистрировали свыше тысячи случаев заражения оспой обезьян с начала 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

В конце апреля сообщалось о 763 случаях заражения с января этого года. Однако, по данным минздрава, с тех пор показатель резко вырос.

«В Сьерра-Леоне наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1140 случаев», — сказано в материале.

При этом девять человек спасти не удалось.

До этого китайские ученые из Шанхайского университета науки и технологий выявили уязвимое место вируса и разработали новые мощные ингибиторы, тем самым совершив прорыв в борьбе с оспой обезьян. Команда сфокусировалась на ключевом ферменте — основной протеазе (CorePro), которая работает как «молекулярные ножницы». Ее блокировка превращает вирус в бесполезный набор компонентов.

Исследователи разработали соединения, которые эффективно связываются с CorePro, препятствуя ее работе. Потенциально эти вещества могут быть полезны против целого семейства опасных вирусов.

Ранее ученые заявили, что оспа обезьян может стать серьезной глобальной угрозой.

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