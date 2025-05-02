Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализовали

МЧС: пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован

Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

2 мая в Махачкале загорелось здание союза потребительских обществ. В мэрии города сообщили о том, что горит кровля административного здания. Власти попросили жителей не блокировать проезд экстренных служб к подъездам.

До этого пожар произошел в кафе на станции «Мир», расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике рассказали, что заведение общественного питания загорелось ночью. Пожар начался примерно в 1:37 мск и был ликвидирован к 6:10 мск. Уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

Ранее пожар случился в здании театра в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами