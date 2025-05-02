Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализовали

Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

2 мая в Махачкале загорелось здание союза потребительских обществ. В мэрии города сообщили о том, что горит кровля административного здания. Власти попросили жителей не блокировать проезд экстренных служб к подъездам.

До этого пожар произошел в кафе на станции «Мир», расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике рассказали, что заведение общественного питания загорелось ночью. Пожар начался примерно в 1:37 мск и был ликвидирован к 6:10 мск. Уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

Ранее пожар случился в здании театра в центре Москвы.