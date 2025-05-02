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Отмечавший выигрыш в лотерею мужчина ударил полицейского ногой в лицо

Выигравший $167,3 млн в лотерею американец арестован за нападение на полицейских
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Police Department

В США счастливчик, выигравший $167,3 млн в лотерее, напал на полицейских и попал за решетку, передает телеканал WKYT.

В субботу, 26 апреля, 50-летний Джеймс Фартинг из Кентукки узнал, что стал победителем лотереи Powerball. В понедельник он приехал забрать выигрыш с девушкой и матерью, с которой собирался разделить приз.

Но уже на следующий день мужчину арестовали за то, что он якобы ударил полицейского ногой в лицо. Сообщается, что инцидент произошел в пляжном баре во Флориде, когда правоохранители вмешались в спор между гостями. Новоиспеченный миллионер, ранее имевший судимости за кражу и преступления, связанные с наркотиками, сначала ударил другого гостя отеля по лицу, а затем пнул полицейского.

Вместе с Фартингом, тщетно пытавшимся покинуть место преступления, также арестовали его спутницу, 42-летнюю Жаклин Файтмастер, которая также приняла участие в потасовке с гостями отеля, однако позже была освобождена из-под стражи. Ее партнеру назначили залог на уровне $10 тысяч, пока неизвестно, оплатил ли он эту сумму или остался за решеткой.

Ранее на Ставрополье толпа цыган напала на полицейских из-за куличей на кладбищах.

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