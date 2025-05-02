Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале распространился на площади в 300 «квадратов»

Площадь пожара в здании Дагпотребсоюза в Махачкале составляет 300 «квадратов». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС по республике Дагестан.

Сообщение о возгорании поступило по системе 112, рассказали в ведомстве.

«По прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания, охватившая площадь 300 метров квадратных», — сказано в сообщении.

До этого в мэрии Махачкалы сообщили о том, что горит кровля административного здания. Власти попросили жителей не блокировать проезд экстренных служб к подъездам.

2 мая пожар произошел в кафе на станции «Мир», расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике рассказали, что заведение общественного питания загорелось ночью. Пожар начался примерно в 1:37 мск и был ликвидирован к 6:10 мск. Уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

Ранее пожар случился в здании театра в центре Москвы.