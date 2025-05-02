Школьница после ссоры с близкими выпала из окна в Перми и попала в реанимацию

Properm.ru: в Перми школьница выпала из окна и попала в реанимацию

В Перми 11-летняя школьница после ссоры с близкими выпала из окна. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Properm.ru.

Инцидент произошел в Перми 30 апреля. Малолетняя девочка выпала из окна четвертого этажа — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Более суток она находилась в реанимации. Более подробной информации о ее состоянии на данный момент не поступало.

Следователи начали проверку обстоятельств происшествия. Источник сообщил, что перед инцидентом девочка могла поссориться с родственниками.

До этого петербургская школьница выпала из окна после ссоры с возлюбленным. На момент обнаружения школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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