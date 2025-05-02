Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница после ссоры с близкими выпала из окна в Перми и попала в реанимацию

Properm.ru: в Перми школьница выпала из окна и попала в реанимацию
close
Shutterstock

В Перми 11-летняя школьница после ссоры с близкими выпала из окна. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Properm.ru.

Инцидент произошел в Перми 30 апреля. Малолетняя девочка выпала из окна четвертого этажа — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Более суток она находилась в реанимации. Более подробной информации о ее состоянии на данный момент не поступало.

Следователи начали проверку обстоятельств происшествия. Источник сообщил, что перед инцидентом девочка могла поссориться с родственниками.

До этого петербургская школьница выпала из окна после ссоры с возлюбленным. На момент обнаружения школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина выжил, упав с пятого этажа в Рязани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами