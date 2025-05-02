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Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Забайкалье

В Забайкалье авиация МЧС России начала тушить лесные пожары у села Укурик

В Забайкалье авиация МЧС России начала тушить лесные пожары. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС, экипажи ведомственных самолетов Ил-76 борются с очагами возгорания в двух километрах от села Укурик. Огнем охвачено 1,9 тысячи гектаров. К настоящему моменту сброшено 168 тонн воды за четыре раза.

Наземная группировка МЧС России сдерживает распространение огня в сторону населенных пунктов. В тушении участвуют 860 спасателей и около 200 единиц спецтехники.

1 мая сообщалось, что лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 43 лесных пожара на общей площади 39,9 тысячи гектаров. При тушении были задействованы 2 054 человека, 322 единицы техники и три воздушных судна.

28 апреля в Забайкальском крае возбудили три уголовных дела о халатности после стремительного распространения лесных пожаров на дома. МЧС России сообщило, что природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, возгорание тушили на площади 800 «квадратов». Распространение огня удалось остановить.

Ранее в Забайкалье в разгар пожаров уволился глава департамента пожарной безопасности.

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