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Аэропорты Москвы после циклона работают в штатном режиме

Пресс-секретарь Росавиации: аэропорты Москвы после циклона работают штатно
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Patrick Sieb/Shutterstock/FOTODOM

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме после прошедшего циклона, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сообщается, что в период с 19:00 1 мая до 07:00 2 мая в аэропортах столичного региона было проведено 11 контрольных чисток взлетно-посадочных полос.

Кроме того, три рейса были кратковременно задержаны из-за необходимости дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями. Один самолет был перенаправлен на запасной аэродром из-за метеоусловий.

«Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания ВС в условиях непогоды», – отметил Кореняко.

В ночь с 1 на 2 мая на Москву обрушился циклон с мокрым снегом. Сообщалось, что упавшие деревья в Москве и области повредили несколько десятков автомобилей. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 1 мая в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

Ранее из аэропорта Внуково регулярный рейс по маршруту Москва – Сухум вылетел после 30-летнего перерыва в авиасообщении между Россией и Абхазией.

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