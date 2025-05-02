Мужчина и женщина упали со 120-метровой скалы вместе со своей кошкой, люди не выжили

В США кошка пережила падение со 120-метровой скалы, а ее хозяева не выжили

Кошка осталась в живых после падения со 120-метровой скалы в США. Об этом пишет USA Today.

Несчастный случай произошел 29 апреля в национальном парке Брайс-Каньон на юге штата Юта. 45-летний Мэтью Наннен и 58-летняя Бейли Крейн путешествовали со своим питомцем и втроем упали со смотровой площадки. Предварительно, это случилось после того, как они перелезли через перила.

Животное, находившееся в мягкой переноске, нашли рядом с телами его хозяев. Кошка, которой примерно 12 лет, выжила после падения, получив переломы. Ее назвали Мираж.

«У нее сломаны несколько ребер и кончики двух клыков, но в остальном ее анализ крови оказался нормальным. Она ест и пьет самостоятельно», — отметил сотрудник местного приюта.

По его прогнозам, Мираж полностью восстановится и вернется к полноценной жизни.

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