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Мужчина и женщина упали со 120-метровой скалы вместе со своей кошкой, люди не выжили

В США кошка пережила падение со 120-метровой скалы, а ее хозяева не выжили
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Julian Stratenschulte/Global Look Press

Кошка осталась в живых после падения со 120-метровой скалы в США. Об этом пишет USA Today.

Несчастный случай произошел 29 апреля в национальном парке Брайс-Каньон на юге штата Юта. 45-летний Мэтью Наннен и 58-летняя Бейли Крейн путешествовали со своим питомцем и втроем упали со смотровой площадки. Предварительно, это случилось после того, как они перелезли через перила.

Животное, находившееся в мягкой переноске, нашли рядом с телами его хозяев. Кошка, которой примерно 12 лет, выжила после падения, получив переломы. Ее назвали Мираж.

«У нее сломаны несколько ребер и кончики двух клыков, но в остальном ее анализ крови оказался нормальным. Она ест и пьет самостоятельно», — отметил сотрудник местного приюта.

По его прогнозам, Мираж полностью восстановится и вернется к полноценной жизни.

Ранее туристка упала с седьмого этажа отеля в бассейн и чудом выжила в Испании.

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