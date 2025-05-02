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В подполье пообещали неминуемое наказание виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Stop Grave пообещало наказать причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе
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Александр Полищук/РИА Новости

Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года идентифицировали, и их ждет возмездие. Об этом заявил представитель подпольного движения Stop Grave в беседе с РИА Новости.

«Абсолютно все участники зверств установлены. Одесса помнит, и мы отомстим», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, виновные не смогут избежать ответственности за преступления, совершенные одиннадцать лет назад.

В пятницу активист «антимайдана», ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг рассказал, что националисты добивали людей, которые выпрыгивали из горящего Дома профсоюзов.

2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором находились местные жители. 13 марта 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии по предотвращению трагедии и спасению людей.

Ранее стало известно, что виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе вошли во властные структуры Украины.

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