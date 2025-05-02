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Пожар площадью 1,5 тысячи «квадратов» произошел на складе в Хабаровском крае

МЧС РФ: в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад монтажной пены
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Андрей Стенин/РИА Новости

Склад монтажной пены загорелся в городе Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что информация о пожаре поступила в экстренные службы около 11:00 по местному времени (4:00 мск). Предварительно, огонь распространился на площади 1,5 тыс. квадратных метров.

«На место направлены подразделения пожарной охраны в количестве пять единиц техники и 23 человека. На момент прибытия горела крыша здания», — уточнили в профильном ведомстве.

Там добавили, что к 11:20 по местному времени (4:20 мск) специалистам удалось локализовать возгорание. После этого они приступили к разбору конструкций и их проливке, и к 12:57 по местному времени (5:57 мск) смогли ликвидировать открытое горение.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить дознавателям МЧС РФ.

Ранее в Республике Ингушетия произошел пожар на вещевом рынке.

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