Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии около 10 человек пострадали в результате взрыва газа

Около 10 человек получили ранения в результате взрыва газа на севере ФРГ
close
Hannibal Hanschke/Reuters

В немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в общине Тиммендорфер-Штранд, произошел взрыв газового баллона в районе порта, в результате чего пострадали около десяти человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

Подробности о характере и тяжести полученных травм пока не сообщаются.

Как сообщалось ранее, инцидент случился около 14:30 по московскому времени. Территория вокруг места взрыва оцеплена полицией, на месте работают пожарные и спасательные службы. Расследование причин взрыва ведется правоохранительными органами.

Сегодня в Саратове в столовой организации произошел взрыв газа. После произошедшего одну женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Сейчас ей оказывается необходимая помощь. По факту взрыва организована проверка соблюдения пожарной безопасности и охраны труда.

Ранее в Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами