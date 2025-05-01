В Германии около 10 человек пострадали в результате взрыва газа

Около 10 человек получили ранения в результате взрыва газа на севере ФРГ

В немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в общине Тиммендорфер-Штранд, произошел взрыв газового баллона в районе порта, в результате чего пострадали около десяти человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

Подробности о характере и тяжести полученных травм пока не сообщаются.

Как сообщалось ранее, инцидент случился около 14:30 по московскому времени. Территория вокруг места взрыва оцеплена полицией, на месте работают пожарные и спасательные службы. Расследование причин взрыва ведется правоохранительными органами.

Сегодня в Саратове в столовой организации произошел взрыв газа. После произошедшего одну женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Сейчас ей оказывается необходимая помощь. По факту взрыва организована проверка соблюдения пожарной безопасности и охраны труда.

Ранее в Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.