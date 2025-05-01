Экс-корреспондент Rai рассказал, что телеканал не разрешил ему ехать в Донбасс

Бывший корреспондент итальянской телерадиокомпании Rai в Москве Марко Иннаро рассказал об ограничениях, с которыми он столкнулся во время своей работы в России (1994-2000 и 2014-2022). В интервью газете Fatto Quotidiano он заявил об отказе руководства Rai в поездке в Донбасс в качестве военного корреспондента, прикрепленного к воинским соединениям РФ.

Иннаро подчеркнул, что получил приглашение от Министерства обороны РФ, но генеральный директор Rai Карло Фуортес отклонил его запрос, мотивируя это политикой компании, которая якобы не практикует прикрепление журналистов к одной из воюющих сторон. Данный факт, по словам Иннаро, противоречит последующим действиям Rai, когда ряд корреспондентов был аккредитован на Украине, а журналистка Стефания Баттистини, как утверждает журналист, незаконно пересекла российскую границу в Курской области.

Иннаро также отметил, что ему дважды была предоставлена возможность взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако руководство Rai оба раза отклонило эти предложения.

До этого зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что итальянские журналисты телеканала Rai News 24 незаконно пересекли границу России и извращенно преподнесли зрителям собранный в Курской области материал.

Ранее итальянский журналист Лоруссо, который освещает жизнь в Донбассе, получил разрешение на временное проживание в России.