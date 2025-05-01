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Пьяный россиянин жестоко избил возлюбленную ножкой от стула

В Биробиджане мужчина избил возлюбленную на глазах у друга
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Биробиджане пьяный мужчина поссорился с подругой и не менее 50 раз ударил ее металлической ножкой от стула. Об этом сообщает УМВД по ЕАО.

Молодая пара с осени 2024 года проживала в квартире у приятеля. В один из дней возлюбленный 34-летней женщины распивал с другом спиртные напитки, она сделала мужчинам замечание. В ответ сожитель начал избивать ее.

Злоумышленник схватил металлическую ножку от стула, не менее 50 раз ударил ею женщину и скрылся. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, нападавшего удалось задержать. В отношении 33-летнего жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания.

До этого сообщалось, что в Калуге мужчина избил бутылкой приревновавшую его возлюбленную. Потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей. Полицию вызвали соседи, которые услышали шум. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее в Калужской области мужчина жестоко избил жену и лег спать.

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