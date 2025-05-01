По факту атаки дронов ВСУ на пригород Рыльска завели уголовное дело о теракте

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на пригород Рыльска

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в пригороде Рыльска, расположенного в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что следователи выезжали на место происшествия и обнаружили здесь фрагменты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в специалисты нашли поражающие элементы, которыми были начинены прикрепленные к БПЛА взрывные устройства.

«По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза», — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают личности украинских солдат, причастных к этой атаке.

Пригород Рыльска подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь на 30 апреля. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в результате ударов пострадали три человека — двое мужчин и девушка.

Более того, в населенном пункте были зафиксированы повреждения в здании детского сада и трех многоквартирных домах. В двух из них урон был нанесен крышам, и в некоторых здания оказались выбиты окна.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА на автомобиль пострадал мужчина.