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Россиянин избивал и насиловал сыновей сожительницы, ему дали 22 года колонии

Воронежцу дали 22 года колонии за сексуальное насилие над сыновьями сожительницы
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Shutterstock

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Воронежа, который подвергал истязаниям и сексуальному насилию детей своей сожительницы. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Суд установил, что с декабря 2021 года по июль 2022 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних сыновей своей сожительницы. Также он периодически избивал их палкой и руками за непослушание. О преступлениях дети сами рассказали матери в августе 2023 года.

Учитывая достаточную доказательную базу в виновности педофила, суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на 22 года с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Осужденный должен возместить моральный ущерб, выплатив мальчикам в общей сложности два миллиона рублей.

Ранее в Москве мужчину арестовали за систематические надругательства над падчерицей.

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