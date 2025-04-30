На Урале трехлетний мальчик получил ушиб пальца, выпав с пятого этажа

В Свердловской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик отделался ушибом пальца, выпав из окна пятого этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Высогорской. Из окна квартиры на пятом этаже выпал трехлетний мальчик. Ребенок залез на подоконник у открытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты. На место была вызвана бригада скорой помощи.

«С мальчиком, в целом, все в порядке, но у него поврежден палец. Отделался ушибами мягких тканей, ссадинами и испугом. Все внутренние органы в порядке, нет даже сотрясения мозга», — сообщили очевидцы произошедшего.

Пострадавшего госпитализировали для обследования. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. По предварительной информации, родители мальчика злоупотребляют алкоголем.

Ранее в Новоуральске ребенок проломил голову, выпав из окна третьего этажа.