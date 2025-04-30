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Появилось видео допроса задержанных в ХМАО украинских агентов

СК РФ опубликовал видео допроса украинских агентов, устроивших взрыв в ХМАО

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса украинских агентов, устроивших взрыв в жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Во время допроса мужчины признали вину в подрыве бомбы в здании. Также они рассказали, что готовили покушение на высокопоставленного российского военнослужащего.

12 апреля в многоэтажном жилом доме в Ханты-Мансийске произошел взрыв, в результате которого были разрушены две квартиры. Тогда пострадали пять человек.

Впоследствии выяснилось, что причиной взрыва послужила непроизвольная детонация самодельной бомбы. 30 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ заявили о задержании трех человек, подозреваемых в создании взрывного устройства. По данным ведомства, мужчины являются агентами спецслужб Украины и готовили покушение на участника специальной военной операции.

Под стражей оказались гражданин РФ, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения. Также силовики задержали гражданина Молдавии 1977 года рождения. Как рассказали в ФСБ РФ, один из них был в числе пострадавших при взрыве в жилом доме.

Ранее в Ростовской области задержали школьника, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.

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