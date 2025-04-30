Задержанный ФСБ в ХМАО рассказал, против кого готовил теракт

Готовивший теракт в ХМАО признал, что он планировался против военного

Задержанный выходец из Украины признался, что готовил теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.

«Получил задачу совершить теракт против высокопоставленного сотрудника силовых структур», — сказал задержанный.

30 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали трех агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на участника спецоперации. К преступлению оказались причастны гражданин Российской Федерации, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения. Все фигуранты дела заключены под стражу.

При сборке самодельной бомбы произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе один из преступников, рассказали в ЦОС.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.