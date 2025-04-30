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Пожилой петербуржец ударил супругу ножом в живот после ссоры

78.ru: в Петербурге пенсионер ударил супругу ножом в живот после ссоры
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Depositphotos

В Петербурге 81-летний мужчина напал на 84-летнюю супругу с ножом, она попала в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля в квартире дома, расположенного в Приморском районе. Пожилые супруги поссорились, и в результате мужчина нанес жене ножевые ранения.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением живота и колото-резаным ранением правого бедра.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в его квартире в ночь на 30 апреля. Пенсионера доставили в отдел полиции, составлен административный протокол. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Удмуртии осудили женщину, которая ранила ножом избившего ее пьяного мужа. На суде она раскаялась и признала вину в произошедшем, указав, что в момент описанных событий по-настоящему опасалась за свою жизнь.

Ранее в Башкирии мужчина избил супругу из-за того, что она перестала заниматься домашними делами.

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