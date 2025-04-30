«Пытался пролезть мне под трусы»: юная россиянка обвинила попутчика в домогательствах

В Волгограде 17-летняя студентка обвинила взрослого попутчика в домогательствах в автобусе. Об этом со ссылкой на слова девушки сообщает V1.ru.

Инцидент произошел 29 апреля в автобусе, следовавшем по маршруту №25. На остановке «Маршала Рокоссовского» студентка почувствовала прикосновения, но сначала не поняла, что происходит — она решила, что ее случайно задел ребенок или пенсионерка с сумками. Однако, оглянувшись, она увидела мужчину, который пытался залезть ей под одежду.

«Я вижу, что его рука находится рядом с моей пятой точкой. Он пытался пролезть мне под трусы и, видимо, потрогать меня, делал это открыто», — рассказала девушка.

По словам студентки, большинство пассажиров делали вид, что ничего не замечают, а некоторые даже смеялись. Только после ее криков несколько человек обратили внимание на ситуацию. Мужчина отрицал свои действия, но отошел лишь после неоднократных требований.

Ранее в Уфе на видео попал мужчина, который домогался пассажирки в автобусе.