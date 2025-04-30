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Подросток ударил мужчину по голове в сочинском ТЦ из-за оскорбления друзей и родителей

В Сочи подросток ударил мужчину по голове из-за оскорбления друзей и родителей

В Сочи 15-летний подросток в ТЦ ударил по голове мужчину, который оскорбил его друзей и родителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Торговой галерее, полицейским стало известно о случившемся благодаря видео, распространившемуся в соцсетях. На кадрах видно, как группа подростков столкнулась с агрессивно настроенным мужчиной. В ходе конфликта один из несовершеннолетних нанес оппоненту удар по голове. Пострадавший не обращался за помощью в правоохранительные органы.

Инспекторы ПДН установили личность нападавшего, им оказался 15-летний подросток. В ходе беседы с юношей выяснилось, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно оскорблял молодежь и их родителей, что и стало причиной конфликта.

С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий. В настоящее время продолжается проверка по данному факту, устанавливается личность мужчины. Видео с места случившегося опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Ранее в Петербурге школьник ударил одноклассника ножом из-за того, что тот оскорбил его мать.

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