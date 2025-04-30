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Мужчина взял телефон друга, чтобы выбрать песню, и проиграл деньги с его карты на ставках

Mash: в Башкирии мужчина взял у друга телефон и проиграл его деньги на ставках
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/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

В Башкирии мужчина взял у друга телефон, чтобы выбрать песню, и проиграл деньги с его карты на ставках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Кармаскалы, когда мужчина приехал в гости к своему другу. Они сходили в баню, а затем решили сходить в магазин.

По дороге в магазин гость попросил у друга телефон, чтобы выбрать песню для прослушивания во время прогулки, однако вместо этого он украл с его банковской карты 50 тысяч рублей и проиграл их на ставках в букмекерской конторе.

Позже обман вскрылся, и похититель средств в карты стал фигурантом дела. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

До этого в Карелии работник почты украл деньги, выделенные ветеранам ко Дню Победы. После этого он проиграл деньги на ставках.

Ранее российская пенсионерка захотела заработать на ставках, но потеряла 1,5 млн рублей.

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