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Стоматолог без диплома и лицензий лечил детей в Тобольске

Стоматолог из Тобольска лечил детей, не имея необходимого образования
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Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

«Врач-стоматолог» из Тюменской области вел прием юных пациентов, не имея необходимого образования. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Недавно в приемную СКР обратилась жительница Тюменской области, которая пожаловалась на сотрудника одной из стоматологических клиник в городе Тобольске. По словам женщины, в марте этого года, когда она привела к нему на прием свою четырехлетнюю дочь, стоматолог ввел ребенку лекарственное средство, после чего отказался продолжить лечение.

В кабинете, который был предназначен для взрослых пациентов, родительница обратила внимание на многочисленные нарушения санитарных норм, а впоследствии узнала, что у врача нет соответствующего образования и иных разрешительных документов.

После публикации в соцсетях сотрудники СУ СК России по Тюменской области начали процессуальную проверку. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее лжеврач не смог удалить импланты из ягодиц и бросил пациентку на операционном столе.

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