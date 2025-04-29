В Крыму заявили о планах повысить зарплату госслужащих

Зарплата госслужащих в Крыму будет увеличена в течение двух лет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора в этот же период на государственную и муниципальную службу», — написал глава Крыма.

Аксенов уточнил, что в рамках работы будет сокращено около 15% штата. Так, в республиканских органах власти станет на более чем 500 вакансий меньше, а в муниципалитетах — на 700.

Глава Крыма добавил, что также зарплаты госслужащих планируется увеличить за счет роста налоговых и неналоговых доходов. В частности, по словам Аксенова, в рамках реализации инициативы предусмотрена активизация работы по уменьшению теневой занятости с заработной платой ниже минимальной.

12 апреля стало известно, что военнослужащим и некоторым категориям российских государственных служащих поднимут оклады на 4,5% к октябрю 2025 года. В частности, зарплаты будут увеличены у сотрудников МВД, органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководства федеральной фельдъегерской связи.

Ранее экономист призвал унифицировать зарплаты всех госслужащих.