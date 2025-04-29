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«Насекомые проснутся одновременно»: в России ожидают майское нашествие комаров

Ученый Марьинский: Центральную Россию в мае ожидает нашествие комаров
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Patrick Pleul/Global Look Press

С учетом достаточно мягкой зимы и теплого начала весны в ближайшие несколько недель в регионах Центральной России одновременно может проснуться огромное количество комаров. Это грозит настоящим нашествием насекомых, поэтому жителям стоит подготовить репелленты и фумигаторы, рассказал НСН научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Специалист пояснил, что наиболее комфортными местами для развития личинок комаров являются весенние лужи, причем чем они теплее, тем их появление происходит быстрее. При теплых зимах, какой была зима 2024–2025 годов, увеличивается и число успешно перезимовавших самок насекомых, из-за чего количество яиц растет. Далее все зависит от весны – так, если она холодная и сухая, то комаров будет не больше, чем обычно.

«Если же весна будет теплая и дождливая, весенних луж будет много, тогда действительно есть риск, что в середине мая или во второй его половине случится одновременный массовый выход взрослых кровососущих комаров», — предупредил эксперт.

Он призвал россиян не бояться, так как особенности климата в РФ защищают жителей от переносимых комарами инфекций – поэтому тем, у кого нет аллергии, их укусы грозят лишь неприятными ощущениями. Однако в любом случае прогнозируется большее количество насекомых, поэтому жителям важно будет чаще использовать репелленты, особенно при выходе на природу. Кроме того, необходимо использовать средства защиты от комаров и дома – к примеру, фумигаторы, заключил Марьинский.

Напомним, комары в России комары выступают источником трех угроз для здоровья: они могут быть переносчиками лихорадки западного Нила, дирофиляриоза и тропических лихорадок, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, член-корреспондент РАН, директор института Медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. При этом он подчеркнул, что для вспышки заболевания должно произойти сразу несколько маловероятных событий, так что угроза пока гипотетическая.

Ранее были названы растения, которые привлекают комаров и помогают им выживать.

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