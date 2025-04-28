Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка потеряла две квартиры и 6 млн рублей, став в очередь для замены счетчика

В Ленобласти женщина лишилась двух квартир и 6 млн рублей из-за мошенников
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Ленобласти поверила аферистам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Во время первого звонка аферисты представились сотрудниками электрокомпании и рассказали о необходимости поменять в доме счетчик. Чтобы «встать в очередь», петербурженка продиктовала код из сообщения.

Позже «сотрудники МФЦ» сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем ей сообщили, что неизвестный якобы оформил доверенность на ее квартиру и правоохранители хотят поймать мошенника. При этом о происходящем женщина должна была молчать.

Чтобы не лишиться квартиры, женщина взяла в банке кредит, но два банкомата не выдали деньги, после чего карту петербурженке заблокировали.

Аферисты снова вышли на связь только спустя время и заявили о необходимости фиктивно продать квартиру. После заключения сделки деньги она передала мошенникам. По такой же схеме она продала еще одно жилье и также перевела средства на указанные счета.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Воронеже женщина лишилась квартиры из-за обвинивших ее в госизмене аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами