Петербурженка потеряла две квартиры и 6 млн рублей, став в очередь для замены счетчика

В Ленобласти женщина лишилась двух квартир и 6 млн рублей из-за мошенников

Жительница Ленобласти поверила аферистам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Во время первого звонка аферисты представились сотрудниками электрокомпании и рассказали о необходимости поменять в доме счетчик. Чтобы «встать в очередь», петербурженка продиктовала код из сообщения.

Позже «сотрудники МФЦ» сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем ей сообщили, что неизвестный якобы оформил доверенность на ее квартиру и правоохранители хотят поймать мошенника. При этом о происходящем женщина должна была молчать.

Чтобы не лишиться квартиры, женщина взяла в банке кредит, но два банкомата не выдали деньги, после чего карту петербурженке заблокировали.

Аферисты снова вышли на связь только спустя время и заявили о необходимости фиктивно продать квартиру. После заключения сделки деньги она передала мошенникам. По такой же схеме она продала еще одно жилье и также перевела средства на указанные счета.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Воронеже женщина лишилась квартиры из-за обвинивших ее в госизмене аферистов.