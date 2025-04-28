Суд продлил срок конкурсного производства российской «дочке» Google

Арбитражный суд Москвы продлил до конца октября срок конкурсного производства российской дочки американской компании Google — ООО «Гугл». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.
Согласно отчету конкурсного управляющего Валерия Таляровского, сумма фактически взысканной дебиторской задолженности достигла 12,1 млрд рублей, составив 62,8% от общей суммы долга. Эксперты отмечают, что такой процент эффективности наполнения конкурсной массы должника является довольно высоким.
При этом часть долга оказалась безнадежной ко взысканию из-за банкротства либо ликвидации дебиторов.
1 апреля сообщалось, что суд наложил арест на средства шести российских рекламных агентств, бывших контрагентов российской »дочки» Google, в размере около 1,5 миллиарда рублей.
Наиболее крупная сумма — около 612 млн рублей – арестована на счетах петербургского ООО ИА »РиалВеб», более 445 млн рублей заморожено на счетах московского ООО «Лайон Коммьюникейшнз». Под арест попали также деньги ООО «Эмджиком» (около 234 млн рублей), ООО «Артикс ИС» (более 116 млн), ООО «Р-Брокер» (47 млн), ООО «АРВМ» (29 млн рублей).
Ранее сообщалось, что долг «дочки» Google перед телеканалами достиг 91,5 квинтиллиона рублей.