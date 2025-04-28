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Суд продлил срок конкурсного производства российской «дочке» Google

Суд продлил до конца октября срок конкурсного производства ООО «Гугл»
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы продлил до конца октября срок конкурсного производства российской дочки американской компании Google — ООО «Гугл». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Согласно отчету конкурсного управляющего Валерия Таляровского, сумма фактически взысканной дебиторской задолженности достигла 12,1 млрд рублей, составив 62,8% от общей суммы долга. Эксперты отмечают, что такой процент эффективности наполнения конкурсной массы должника является довольно высоким.

При этом часть долга оказалась безнадежной ко взысканию из-за банкротства либо ликвидации дебиторов.

1 апреля сообщалось, что суд наложил арест на средства шести российских рекламных агентств, бывших контрагентов российской »‎дочки» Google, в размере около 1,5 миллиарда рублей.

Наиболее крупная сумма — около 612 млн рублей – арестована на счетах петербургского ООО ИА »‎РиалВеб», более 445 млн рублей заморожено на счетах московского ООО «Лайон Коммьюникейшнз». Под арест попали также деньги ООО «Эмджиком» (около 234 млн рублей), ООО «Артикс ИС» (более 116 млн), ООО «Р-Брокер» (47 млн), ООО «АРВМ» (29 млн рублей).

Ранее сообщалось, что долг «дочки»‎ Google перед телеканалами достиг 91,5 квинтиллиона рублей.

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