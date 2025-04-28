Россиянам назвали способ нормализовать сахар при диабете второго типа

Ежедневные прогулки важны не только для укрепления сердечно-сосудистой системы – они имеют особое значение для профилактики и лечения диабета. Если гулять по полчаса в день по правильной системе, то это позволит быстро нормализовать уровень сахара в крови или снизить риск развития заболевания, выяснила Pravda.Ru.

При диабете второго типа люди, как правило, теряют чувствительность к инсулину. На этом фоне прогулки умеренной интенсивности помогают клеткам вернуть функцию усвоения глюкозы, причем этот эффект сохраняется еще сутки после нагрузки.

Эксперты подчеркивают, что само по себе сокращение мышц во время ходьбы способствует усвоению глюкозы клетками организма без участия инсулина. При этом важно, что регулярные пешие прогулки уменьшают висцеральный жир вокруг внутренних органов, который отвечает за рост инсулинорезистентности.

В целом специалисты считают, что ежедневные получасовые прогулки на 30% снижают риск развития диабета, а также снижают уровень сахара в крови на 2,2 ммоль/л у людей, страдающих диабетом второго типа.

Однако есть несколько важных условий, которые повышают эффективность таких тренировок. В частности, рекомендуется каждый день проходить расстояние минимум в 1,6 км, причем гулять лучше в одно и то же время, так как организм будет в этом случае стабильно реагировать на нагрузку. Важно начинать постепенно – с 15 минут в день, постепенно наращивая нагрузку и в конечном итоге доводить ее до 150 минут в неделю.

Также специалисты советуют россиянам с диабетом предварительно проконсультироваться с врачом, а перед каждой прогулкой обязательно проверять уровень сахара в крови.

До этого эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине ЕМС Камиля Табеева рассказала «Газете.Ru», что при диабете первого типа появляются такие симптомы, как постоянное чувство жажды, частые походы в туалет, быстрая утомляемость, резкое похудение без видимых причин, ухудшение зрения — как будто изображение стало размытым. Также может наблюдаться замедленное заживление мелких повреждений кожи, усиленный аппетит и тяга к сладкому. Диабет второго типа «подкрадывается» достаточно долго, нарушая процесс усвоения глюкозы клетками.

Ранее диабет «пятого типа» признали отдельным заболеванием.