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Названы опасные последствия отсутствия хотя бы одного зуба

Врач Корнилина: отсутствие зубов может повлиять на прикус
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Пензенский государственный университет

Отсутствие в ротовой полости хотя бы одного зуба приводит к тому, что остальные зубы начинают смещаться в сторону пустоты. В результате меняется прикус и нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава. Об этом в беседе с РИАМО предупредила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

Как отмечала ортодонт Виктория Радько в интервью газете «Известия», правильный прикус помогает избежать множества проблем: от стирания эмали до заболеваний десен и потери зубов.

Самым эффективным способом решения проблемы отсутствия зубов является имплантация, подчеркнула Корнилина.

«Сегодня для подготовки места под импланты мы активно используем элайнеры. Это прозрачные каппы, которые незаметно и мягко перемещают зубы. Чтобы направить движение, на зубы крепят аттачменты — маленькие «пломбы» нужной формы», — сказала специалист.

Заместитель директора по научной работе Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Леонид Бороздкин до этого говорил, что неправильный прикус может оказать негативное воздействие не только на здоровье зубов, но и на состояние позвоночника.

Ранее врач объяснила, почему прикус стоит исправить в детском возрасте.

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