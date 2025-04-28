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Туристка в Японии рассказала, что нашла под своей кроватью в отеле незнакомого мужчину

NDTV: в Японии туристка пожаловалась на мужчину, спрятавшегося под ее кроватью
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natalisi_taksisi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туристка в Японии рассказала, что нашла под своей кроватью в отеле незнакомого мужчину, пишет NDTV.

Как рассказала путешественница из Таиланда Наталиси Таксиси, она обнаружила неизвестного мужчину, прятавшегося под ее кроватью в ее гостиничном номере. Путешественница объяснила, что выбрала Японию именно из-за репутации безопасной страны, однако ее ожидания не оправдались.

Несмотря на систему электронных ключей в отеле, злоумышленник каким-то образом проник в номер. После того как мужчина скрылся, Натали немедленно сообщила о происшествии персоналу, который вызвал полицию.

Расследование инцидента столкнулось с рядом проблем. Выяснилось, что камеры видеонаблюдения в отеле не работали. Администрация отказалась вернуть полную стоимость проживания, сославшись на внутренние правила. Также у девушки возникли сложности с получением копии полицейского протокола.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение случившимся и призвали бойкотировать сеть отелей, где произошел инцидент. Таксиси была вынуждена переехать в другую гостиницу, однако осталась недовольна действиями администрации обоих заведений.

Ранее туриста, снявшего штаны ради фото на Великой Китайской стене, и его спутницу депортировали.

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