Губернатор Брянской области рассказал о последствиях ночного налета дронов ВСУ

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили несколько десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью минувшей ночью. В результате этой атаки повреждения получили здания и инфраструктура, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — отметил Богомаз.

Также он призвал жителей Брянской области звонить по телефону «112» в случае обнаружения незнакомого и подозрительного предмета. Губернатор предупредил, что нельзя ни при каких обстоятельствах приближаться к нему и тем более трогать.

До этого Александр Богомаз рассказал, что в результате ночной атаки ВСУ есть одна жертва среди мирных жителей. Еще один человек получил ранения. Женщину доставили в больницу, где оказали ей необходимую медицинскую помощь.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Брянской областью были обнаружены и сбиты 102 вражеских беспилотника самолетного типа. Кроме того, дроны уничтожили над территорией Крыма, Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.