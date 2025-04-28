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Губернатор Брянской области рассказал о последствиях ночного налета дронов ВСУ

Богомаз: при атаке дронов в Брянской области повреждены гражданские объекты
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Inna Varenytsia/Reuters

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили несколько десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью минувшей ночью. В результате этой атаки повреждения получили здания и инфраструктура, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — отметил Богомаз.

Также он призвал жителей Брянской области звонить по телефону «112» в случае обнаружения незнакомого и подозрительного предмета. Губернатор предупредил, что нельзя ни при каких обстоятельствах приближаться к нему и тем более трогать.

До этого Александр Богомаз рассказал, что в результате ночной атаки ВСУ есть одна жертва среди мирных жителей. Еще один человек получил ранения. Женщину доставили в больницу, где оказали ей необходимую медицинскую помощь.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Брянской областью были обнаружены и сбиты 102 вражеских беспилотника самолетного типа. Кроме того, дроны уничтожили над территорией Крыма, Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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