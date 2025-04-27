Пожарные ликвидировали открытое горение в банях на востоке Москвы

Открытое горение в банном комплексе на востоке столицы ликвидировано. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что авиация сбросила на место пожара 65 т воды.

Днем на востоке Москвы на территории комплекса «Усадьба банная» по адресу Яузская аллея, д. 8 вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности (обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники).

Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. В борьбе с огнем участвовали 50 пожарных, 15 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета Ка-32. По предварительной информации, возгорание началось из-за перегрева трубы.

Ранее в Оренбурге огонь с загоревшейся бани перекинулся на жилые дома.