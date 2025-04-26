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Рейсы, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в Сочи

В Сочи вернулись все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана
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Shutterstock/StockphotoVideo

В Международном аэропорту Сочи сообщили «Интерфаксу», что все рейсы, уходившие на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в воздушную гавань.

«Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В аэропорту отметили, что работают по фактической погоде, а для стабилизации расписания полетов компаниям понадобится один-два дня, если погодные условия не ухудшатся.

«В течение сегодняшних суток, а также утром следующего дня на территории курорта Сочи и ФТ (федеральной территории) Сириус ожидается туман. Также в воскресенье, 27 апреля, местами возможна гроза», — предупредили в городской администрации и добавили, что в горах выше 1,5 тыс. м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.

Власти призвали горожан и туристов воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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