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Участника банды, устроившего дебош в питерской подземке, отправили в СИЗО

Члена банды, вломившегося в кабину машиниста питерского метро, отправили в СИЗО

Жителя Подмосковья Олега Шпака отправили под арест за дерзкое поведение в вагоне питерской подземки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, 26 апреля Смольнинский районный суд вынес решение об аресте Олега Шпака, который обвиняется в хулиганстве с применением насилия. Он останется под стражей до 21 июня.

Согласно данным следствия, 20 апреля Шпак в вагоне метро между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского-1» демонстрировал агрессивное поведение, использовал ненормативную лексику и матерился в ответ на замечания от пассажиров.

На видео, которое появилось в социальных сетях и Telegram-каналах, он упоминал некое «ОПГ Пушкино» и вместе с компанией проник в кабину машиниста в конце состава. На судебном заседании, как информирует Лебедева, он вел себя более сдержанно. Шпак заявил, что говорил об ОПГ тихо и всего лишь выражал свою точку зрения, ни в коем случае не причисляя себя к преступной группе.

Обвинения в хулиганстве он не признал.

До этого в московском метро внезапно возникший конфликт между пассажирами закончился дракой.

Ранее в Армении арестовали россиян за разрисованные вагоны метро.

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