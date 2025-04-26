В Курской области на освобожденных территориях оперативно оценят ущерб

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о предстоящих работах по восстановлению освобожденных территорий Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность военным за освобождение региона и подчеркнул, что оценка ущерба и начало восстановительных работ будут проведены оперативно, с учетом накопленного опыта.

«На освобожденных территориях предстоит большая работа по восстановлению поврежденных и разрушенных объектов, надеюсь, мы ее быстро организуем с учетом нашего опыта. Оперативно проведем оценку ущерба и начнем работы», — говорится в посте министра.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Ранее в «Единой России» заявили, что освобождение Курской области войдет в учебники истории.