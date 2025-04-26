Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индийцы начали расчистку подземных бункеров на границе с Пакистаном

Проживающие на границе с Пакистаном индийцы расчищают бункеры после теракта
close
Depositphotos

Жители индийской союзной территории Джамму и Кашмир, проживающие вдоль линии контроля с Пакистаном, занимаются очисткой подземных бункеров после недавнего теракта в Пахалгаме. Об этом сообщает агентство ANI.

Согласно данным агентства, на фоне усиливающихся опасений по поводу возможной эскалации конфликта между Индией и Пакистаном местные жители, проживающие вблизи пакистанских военных постов, начали приводить в порядок старые бункеры и запасаться необходимыми припасами на случай чрезвычайной ситуации. Силы безопасности в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, а местные власти призвали граждан быть внимательными.

«Сейчас бункеры снова расчищают. Присутствует атмосфера страха, но мы надеемся, что в долине воцарится гармония», — сказал агентству местный житель.

Многие из этих бункеров были возведены после прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди и получили название «бункеры Моди». В последние годы, когда в регионе наблюдалось относительное спокойствие, они оставались без присмотра.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел теракт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Ответственность взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

Ранее в Индии сообщили о подрыве домов двух террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами