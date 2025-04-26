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В Твери под арест отправили мужчину, который настойчиво пытался познакомиться с девушками

В Твери арестовали подозреваемого в нападении на девушек

В Твери суд избрал меру пресечения мужчине, который устроил потасовку на Трехсвятской улице. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчину отправили под стражу.

Подозреваемый стал фигурантом разбирательств после инцидента, произошедшего в ночь на 24 апреля. В местное заведение пришли две девушки, которые опоздали на сеанс в кино, поэтому зашли поесть.

В этот момент несколько мужчин подошли к посетительницам и стали настаивать на знакомстве. Девушки отказали, однако после этого молодые люди стали только настойчивее.

В результате обеим пострадавшим разорвали одежду. Одну из них подозреваемый якобы ударил в грудь, другую также избили. По словам очевидицы, сотрудники кафе бездействовали.

После инцидента девушки обратились в полицию.

До этого в Иваново мигранты заманили девушку в машину и надругались над ней. После этого пострадавшую отвезли в квартиру и там продолжили насиловать. По данным местных пабликов, девушка вызвала такси, но один из иностранцев подъехал к ней раньше.

Ранее таксист шантажировал замужнюю пассажирку видео, где они решили «познакомиться поближе».

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