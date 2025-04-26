В Екатеринбурге на путях ж/д станции нашли женщину с ранениями, она не выжила

В Екатеринбурге женщину с пятью ножевыми ранениями обнаружили на ж/д станции

На железнодорожной станции Екатеринбурга обнаружили женщину с травмами, но спасти не смогли. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на станции Чапаевская. По данным источника, предварительно, пострадавшая жила в Светлом. Специалисты выяснили, что ей нанесли пять ножевых ранений в область спины, живота и груди.

«На ней осталось золото, одета была прилично», – рассказал собеседник издания.

Информацию о произошедшем подтвердили в Центральном управлении СКР на транспорте. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства инцидента.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, женщину обнаружили на путях.

До этого в Казахстане беременная женщина родила ребенка в поезде, но ничего об этом не сказала персоналу. Позже один из проводников заметил следы крови в туалете. Затем в купе нашли пассажирку на красной простыне.

Выяснилось, что женщина выбросила новорожденного в окно. Позже его нашли, пострадавший не выжил.

Ранее в Забайкалье женщина попала под поезд и выжила.