В деле об осквернении могилы военкора Федорчака появился подозреваемый

Российские следователи установили личность мужчины, подозреваемого в осквернении могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в конце марта на территории кладбища Уваровского сельского поселения был совершен поджог нескольких воинских захоронений. Среди них оказалась могила Федорчака. На этом фоне сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ.

«В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления — безработный житель Нижнегорского района», — говорится в заявлении.

Из него следует, что мужчина уже дал признательные показания и подробно описал свои действия на кладбище. Тем не менее специалисты назначили ряд дополнительных экспертиз, включая ДНК-тесты, чтобы подтвердить нахождение подозреваемого на месте преступления.

31 марта журналисты РЕН ТВ сообщили об осквернении могилы Федорчака в Крыму. За неделю до этого военный корреспондент получил ранение в зоне боевых действий на Украине, его спасти не удалось.

Комментируя ситуацию, генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал «скотами» тех, кто разгромил захоронение. Он выразил уверенность, что эта «акция» была организована по инициативе украинской стороны.

Ранее в Кремле прокомментировали осквернение могилы Федорчака.