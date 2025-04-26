Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Романов проверил ход реставрации мемориального комплекса «Журавли»

Михаил Романов: запуск первого вечного огня в Невском районе произведут к 9 мая
close
Telegram-канал «РОМАНОВ»

Депутат Государственной думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов осмотрел ход реставрации мемориального комплекса «Журавли» Невского воинского кладбища на Дальневосточном проспекте, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Как отметил Романов, для запуска вечного огня уже подключили газ, смонтировали чашу, восстановили центральную скульптурную группу.

«Запуск первого вечного огня в Невском районе, как мы и обещали ветеранам — будет произведен к 80-летию Великой Победы», — добавил Романов.

Депутат Романов напомнил, что мемориал «Журавли» не реставрировался десятки лет.

«Губернатор Санкт-Петербурга поддержал инициативу о восстановлении памятника и об устройстве вечного огня», — отметил Романов.

«Журавли» — одно из крупнейших блокадных мемориалов города на Неве. Под плитами кладбища захоронено около 50 000 горожан и воинов-защитников Ленинграда, скончавшихся от ран в военном госпитале, расположенном неподалеку. Строки ленинградского поэта-фронтовика Михаила Дудина, размещенные на стеле с журавлями, написаны в темпе знаменитого блокадного метронома: «Тверже стали и камня была ваша стойкость, герои, славу мужества вашего гордый хранит Ленинград». Вечный огонь станет еще одним символом памяти о тех, кто стал жертвой фашизма, побежденного нашим народом 80 лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами