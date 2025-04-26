Депутат Романов проверил ход реставрации мемориального комплекса «Журавли»

Михаил Романов: запуск первого вечного огня в Невском районе произведут к 9 мая

Депутат Государственной думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов осмотрел ход реставрации мемориального комплекса «Журавли» Невского воинского кладбища на Дальневосточном проспекте, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Как отметил Романов, для запуска вечного огня уже подключили газ, смонтировали чашу, восстановили центральную скульптурную группу.

«Запуск первого вечного огня в Невском районе, как мы и обещали ветеранам — будет произведен к 80-летию Великой Победы», — добавил Романов.

Депутат Романов напомнил, что мемориал «Журавли» не реставрировался десятки лет.

«Губернатор Санкт-Петербурга поддержал инициативу о восстановлении памятника и об устройстве вечного огня», — отметил Романов.

«Журавли» — одно из крупнейших блокадных мемориалов города на Неве. Под плитами кладбища захоронено около 50 000 горожан и воинов-защитников Ленинграда, скончавшихся от ран в военном госпитале, расположенном неподалеку. Строки ленинградского поэта-фронтовика Михаила Дудина, размещенные на стеле с журавлями, написаны в темпе знаменитого блокадного метронома: «Тверже стали и камня была ваша стойкость, герои, славу мужества вашего гордый хранит Ленинград». Вечный огонь станет еще одним символом памяти о тех, кто стал жертвой фашизма, побежденного нашим народом 80 лет назад.